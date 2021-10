Idoso fica ferido após ser atropelado por jovem sem habilitação em Rio Preto 

Segundo o boletim de ocorrência, vítima de 79 anos atravessava cruzamento quando foi atingida; ninguém foi preso.

Um homem de 79 anos ficou ferido após ser atropelado por um jovem, de 18, que não tem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O acidente foi na noite de terça-feira (20), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o idoso atravessava a rua quando foi atingido por uma motocicleta no cruzamento das ruas Pedro Amaral com a Bernardino de Campos.

O idoso ficou ferido e foi levado pelo Resgate à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tangará, onde foram diagnosticadas duas fraturas na perna.

A polícia constatou que o jovem não tem habilitação para pilotar motocicletas. Ele não foi preso.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sem permissão ou habilitação.