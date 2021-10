Idoso fica ferido após ser agredido por vizinho com golpes de canivete em Olímpia

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos discutiram e idoso agrediu homem com pauladas, que revidou com os golpes de canivete.

Um homem de 61 anos ficou ferido após ser agredido pelo vizinho com golpes de canivete, na noite de terça-feira (26), em Olímpia/SP.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, eles discutiram por causa de um cachorro. Então, o idoso agrediu o vizinho de 37 anos com pauladas e ele revidou com golpes de canivete.