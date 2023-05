Idoso fica ferido após reagir a roubo e ser atingido por faca em Buritama 

Suspeito foi preso; caso ocorreu no domingo e será investigado pela Polícia Civil.

Um idoso de 63 anos ficou ferido após reagir a um roubo em Buritama/SP, na tarde do último domingo (14.mai).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava dentro de sua residência preparando o almoço quando percebeu que a água da pia acabou. Ao sair para verificar o hidrômetro do imóvel, o idoso se deparou com um homem, que teria fechado o registro e estava roubando torneiras.

Ainda conforme o registro policial, ao chamar a atenção do suspeito, este mandou a vítima entregar uma pochete que estava pendurada no pescoço. Os dois iniciaram uma luta corporal e, durante a briga, o autor conseguiu alcançar uma faca e desferiu dois golpes contra o idoso.

A vítima foi atingida com um golpe na testa e outro próximo ao supercílio do olho direito. Ela foi socorrida e recebeu atendimento no pronto-socorro da Santa Casa da cidade.

Segundo o B.O, uma vizinha acionou a Polícia Militar e passou as características do suspeito, que foi localizado após buscas. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia e permaneceu preso pelo crime de roubo.

A faca utilizada no crime foi apreendida e o local periciado. O caso será investigado pela Polícia Civil.