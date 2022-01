Idoso em bicicleta morre após ser atropelado por caminhão em avenida de Rio Preto

De acordo com a Polícia Militar, Sebastião Figueira voltava do trabalho de bicicleta quando foi atingido e arrastado pelo veículo na Avenida Feliciano Sales Cunha. Ambulância do SAMU foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Um idoso de 77 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no bairro Vila Itália, em São José do Rio Preto/SP, na tarde desta sexta-feira (14).