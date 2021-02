Idoso é preso por estupro durante cumprimento de mandado na região

Segundo a polícia, homem de 76 anos foi condenado a 12 anos de prisão por passar a mão nas partes íntimas de uma menina de 6 anos, em 2018.

Um homem de 76 anos foi preso na segunda-feira (1º) durante o cumprimento de um mandado de prisão por estupro. O idoso foi encontrado na casa dele, no Jardim Ipanema, em Birigui/SP.

De acordo com as informações da polícia, a equipe foi até a casa do idoso e ele foi detido e encaminhado à cadeia de Penápolis/SP.

O homem foi condenado a 12 anos de prisão por passar a mão nas partes íntimas de uma menina de 6 anos, em 2018.

Na época, a mãe da vítima relatou à polícia que uma funcionária dela viu o aposentado, que é da família, passando a mão na menina. A criança confirmou o crime e o caso passou a ser investigado.

*Com informações do g1