Idoso é preso por assediar passageira de ônibus em Rio Preto 

À polícia, mulher afirmou que suspeito tocou pernas e partes íntimas dela; homem de 79 anos foi detido na rodoviária e preso na delegacia.

Um homem de 79 anos foi preso por importunação sexual no terminal rodoviário de São José do Rio Preto/SP, na noite do último domingo (2.jul).

Segundo a Polícia Militar, uma mulher de 23 anos acionou a corporação via 190 e afirmou que foi assediada pelo passageiro de um ônibus que seguia de Uberlândia/MG para Catanduva/SP. Ela disse que em determinado momento da viagem o suspeito, que estava na poltrona ao lado, tocou as pernas e partes íntimas dela.

No desembarque, equipes abordaram o suspeito no terminal rodoviário e o levaram à Central de Flagrantes, onde foi preso e permaneceu à disposição da Justiça.