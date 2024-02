Idoso é encontrado morto com chave de fenda cravada no pescoço em Catanduva 

Crime foi descoberto pela polícia na Rua Natal, na tarde desta quarta-feira (21).

Um idoso de 85 anos foi encontrado morto com uma chave de fenda cravada no pescoço em Catanduva/SP. O crime foi descoberto pela polícia na Rua Natal, na tarde desta quarta-feira (21.fev).

Segundo apurado, um cliente encontrou o corpo do proprietário no chão da loja para venda de material elétrico. Ele trabalhava sozinho no local.

A polícia suspeita de latrocínio. Os suspeitos do crime fugiram. Ninguém foi preso.

*Com informações do g1