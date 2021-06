Idoso é detido suspeito de tentar abusar sexualmente de menina de 12 anos em Uchoa 

De acordo com o boletim de ocorrência, os pais da criança descobriram que homem tinham marcado um encontro com a filha e acionaram a Polícia Militar. Equipes da corporação fizeram buscas e conseguiram encontrar o homem tentando fazer com que a menina entrasse em uma caminhonete.

Um idoso de 65 anos foi detido suspeito de tentar abusar sexualmente de uma menina de 12 anos, em Uchoa/SP, na terça-feira (15).

De acordo com o boletim de ocorrência, os pais da criança descobriram que homem tinham marcado um encontro com a filha e acionaram a Polícia Militar.

Equipes da corporação fizeram buscas e conseguiram encontrar o homem tentando fazer com que a menina entrasse em uma caminhonete.

O idoso foi levado à delegacia de Uchoa. O celular dele e a da vítima foram apreendidos. A Polícia Civil investiga o caso.

*Com informações do g1