Idoso é atingido por estrutura metálica dentro de barracão e morre asfixiado em fazenda de Uchoa 

Segundo a polícia, devido ao peso, o idoso ficou prensado e ele morreu por asfixia.

Um idoso de 70 anos morreu após ser atingido por uma estrutura metálica dentro de um barracão, em uma fazenda de Uchoa/SP, na tarde de quinta-feira (9.mar).

Segundo a Polícia Militar, ele fazia um trabalho de serviços gerais dentro do local, quando as estruturas que estavam encostadas na parede cederam e caíram sobre ele.

Segundo a polícia, devido ao peso, o idoso ficou prensado e morreu por asfixia. Ele teve afundamento do tórax. Os bombeiros foram chamados e confirmaram a morte do idoso no local.

Outro homem que estava no barracão também foi atingido, mas teve ferimentos leves. O caso foi registrado pela Polícia Civil e as causas do acidente serão investigadas.