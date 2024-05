Idoso de 77 anos morre em acidente em rodovia de Araçatuba 

A vítima perdeu o controle do carro, bateu em uma placa de sinalização e capotou logo em seguida.

Um idoso de 77 anos morreu em um acidente de trânsito na Rodovia Deputado Jorge Maluly Netto em Araçatuba/SP. O fato ocorreu no final da tarde de quarta-feira (1º.mai).

Segundo o boletim de ocorrência, o idoso perdeu o controle do carro, bateu em uma placa de sinalização e capotou. Sendo arremessado para fora do veículo. A vítima morreu no local.

A esposa dele, uma mulher de 74 anos que também estava no carro, foi salva pelo cinto de segurança e mesmo assim, teve ferimentos graves. Não há informações do estado de saúde dela.

A polícia irá investigar as causas do acidente.

Outro acidente com morte

Ainda na tarde de quarta-feira, um homem de 41 anos morreu enquanto fazia uma trilha com uma moto na área rural de Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima perdeu o controle da direção durante a trilha e bateu no tronco de uma árvore. Ele chegou a ser socorrido pela Unidade de Resgate, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a polícia, um amigo da vítima estava na garupa, mas não foi encontrado no local do acidente. O sogro do motociclista informou que ele fazia trilha há 10 anos.

A motocicleta foi apreendida por não ter registro e licenciamento. As causas do acidente serão investigadas pela polícia.

*Com informações do g1