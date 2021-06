Idoso de 101 anos recebe alta após se recuperar da Covid-19 em Jales

Benedito Euzébio de Souza ficou uma semana internado na Santa Casa. Ele tem 14 filhos, 33 netos, 53 bisnetos e cinco tataranetos.

Aos 101 anos, Benedito Euzébio de Souza comemora ao lado dos familiares o fato de ter vencido o novo coronavírus. Morador de Jales/SP, o idoso recebeu alta na tarde da última quarta-feira (24), após ficar mais de sete dias internado na Santa Casa.

“A gente ficou muito preocupado quando soubemos que o Benedito tinha testado positivo, principalmente por conta da idade dele. Vemos tantas notícias ruins. Mas agora estamos extremamente felizes. A vacina ajudou muito”, conta o genro do paciente, José Aparecido da Silva.

Assim que começou a apresentar os sintomas associados à Covid-19, Benedito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou em observação e descobriu que estava contaminado.

Em seguida, equipes médicas conseguiram uma vaga via Central de Regulação do Governo do Estado (Cross) e encaminharam o idoso para a Santa Casa.

“Ele ficou mais ou menos três dias na enfermaria da Santa Casa e foi levado para o quarto. Os médicos fizeram exame novamente e nos falaram que o resultado havia sido negativo. Minha esposa e meu cunhado ficaram no quarto com meu sogro”, explica José.

Passado o susto, José diz que Benedito não vê a hora de a pandemia acabar para poder se reunir novamente com os 14 filhos, 33 netos, 53 bisnetos e cinco tataranetos.

“Meu sogro gosta de tocar violão e cantar com a família. Antes da pandemia, a gente ficava até tarde cantando e tocando. Infelizmente, tudo isso precisou ser cancelado. Queríamos fazer uma festa de 100 anos para o Benedito, mas começou a pandemia e precisamos cancelar. Porém, ano que vem, se Deus quiser, vamos fazer a festa de 102 anos”, afirma.

*Com informações do g1