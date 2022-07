Idoso baleado por vítima de sequestro morre após 21 dias internado 

Homem foi baleado pela ex durante uma luta corporal, em Potirendaba/SP; mulher tinha várias medidas protetivas contra ele.

Morreu após ficar 21 dias internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, o idoso de 62 anos baleado durante uma luta corporal com a ex. O crime aconteceu no dia 28 de junho, em Potirendaba/SP.

Segundo apurado, a mulher de 46 anos tinha várias medidas protetivas contra ele. No dia do crime, ele teria obrigado a vítima a entrar no carro dele. Na vicinal Abel Pinho Maia, o agressor teria parado o veículo e, armado, entrado em luta corporal com a mulher, que tentava fugir.

Para se defender, ela teria pegado a arma dele e atirado. Com medo de ser presa, ela fugiu, mas se entregou na delegacia acompanhada de um advogado.

O caso foi registrado como violência doméstica, descumprimento de medida protetiva de urgência e homicídio, e está sendo investigado pela Polícia Civil. O corpo de Adão de Almeida foi enterrado em Catiguá/SP.