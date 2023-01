Idoso atira em ex-enteado e tenta tirar a própria vida em Mira Estrela 

A motivação do crime ainda não foi esclarecida; ambos estão internados em estado grave.

Um homem de 67 anos tentou matar o ex-enteado, de 17 anos, enquanto o rapaz dormia em uma residência em Mira Estrela/SP, na manhã desta sexta-feira (13.jan).

De acordo com o apurado pelo portal TVC Interior, inconformado com o fim do relacionamento com a mãe da vítima, o indivíduo que é bombeiro aposentado, esperou o melhor momento para entrar na casa e atirar duas vezes contra a vítima que estava dormindo e teria acordado ao ter o quarto invadido.

Ainda segundo apurado, um dos disparos atingiu a parte de trás da cabeça do jovem que foi socorrido ao pronto-socorro da cidade e posteriormente transferido por uma unidade do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa de Fernandópolis/SP.

O suspeito fugiu do local e estacionou o veículo às margens da rodovia, na entrada da cidade, em seguida teria disparado a arma contra a própria boca. O bombeiro aposentado também foi socorrido em estado grave até a Santa Casa de Fernandópolis.

O estado de saúde dos envolvidos não foi divulgado até o fechamento desta reportagem.

O caso é investigado pela Polícia Civil.