Idoso ataca esposa com facão e é liberado na delegacia em Votuporanga 

Tentativa de feminicídio ocorreu no bairro Sonho Meu, na zona sul; P.S.C., de 61 anos, possui diversas passagens criminais, incluindo dois homicídios.

Uma tentativa de feminicídio e violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (12.out), na Rua Felício Aparecido de Castro, no bairro Sonho Meu, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pela zona sul da cidade, quando foram acionados para atendimento de uma ocorrência, onde um homem havia agredido a companheira com golpes de facão. Em seguida, pelo local, a vítima foi socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros.

Durante o desentendimento, segundo a vítima, ela teria entrado em luta corporal com P.S.C., de 61 anos, conhecido como ‘Panca’, que de posse de um facão tentou golpeá-la na cabeça, momento em que utilizou as mãos e braços para se defender, conseguindo se desvencilhar e fugir para a rua pedindo socorro.

Aos PMs à vítima informou as características físicas e vestes que o indivíduo utilizava; sendo que em diligência a equipe localizou ‘Panca’. Pelo imóvel, os policiais encontraram vestígios de sangue pelos cômodos. Em seguida, após breve entrevista, o suspeito confessou as agressões e contou o exato local onde havia escondido a arma branca.

Diante dos fatos, P.S.C., que possui passagens criminais, incluindo duas por homicídio, motivo pelo qual permaneceu 24 anos no sistema prisional, foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde foi ouvido e liberado. Uma medida protetiva foi expedida para a vítima que recebeu cuidados médicos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).