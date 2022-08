Idoso alega ter perdido R$ 25 mil e faz B.O. após sair com jovem que teria roubado seus cartões bancários  

Homem de 74 anos, que mora em Rio Preto, disse que se encontrou com a jovem de 22 anos em uma pousada e depois da relação sexual, ela teria dado um bombom para ele. Vítima disse que desmaiou após comer o doce.

Um golpe aplicado contra um idoso de 74 anos, após encontro com uma jovem de 22 anos, em Bauru/SP, é investigado pela Polícia Civil. Segundo o boletim de ocorrência, o homem perdeu mais de R$ 25 mil após ter seus cartões bancários roubados.

A vítima, que mora em São José do Rio Preto/SP, só registrou o boletim de ocorrência na última quarta-feira (17.ago). No entanto, o idoso foi roubado no dia 31 de julho, após se encontrar com a suspeita do crime.

Ainda de acordo com o registro policial, depois de se relacionar com a mulher, ela ofereceu-lhe um bombom. Após ingerir o doce, o idoso desmaiou e só acordou no dia seguinte, desorientado. Além dos documentos bancários, a chave de desbloqueio da conta bancária foi levada.

Nos últimos dias, a vítima constatou diversos saques de sua conta bancária, além da emissão de cheques e contratação de empréstimos e só então resolveu registrar o caso em uma delegacia de São José do Rio Preto, porém o B.O., foi encaminhado para investigação em Bauru, onde os fatos ocorreram.