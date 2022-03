Idosa perde quase R$ 3 mil em golpe de homem que conheceu em aplicativo de relacionamento 

Moradora de Araçatuba/SP trocava mensagem com o golpista havia cerca de um ano.

Uma idosa de 64 anos, moradora de Araçatuba/SP, perdeu quase R$ 3 mil em um golpe aplicado por uma pessoa que ela conheceu em um aplicativo de relacionamentos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que eles conversavam havia cerca de um ano pelo WhatsApp. Ele dizia que nasceu em Londres e que trabalhava em uma cidade da Inglaterra, porém, estava nos planos se mudar para o Brasil.

Mesmo sem nunca ter conversado com o rapaz por vídeo, a idosa resolveu ajudá-lo. Ele disse que iria enviar algumas malas para o Brasil e pediu o endereço dela. Ela pediu uma foto da sua identidade, e ele encaminhou.

Ainda de acordo com o BO, depois que ele disse que as malas foram enviadas, uma pessoa se passou por funcionária do aeroporto de Guarulhos/SP e entrou em contato com a vítima dizendo que seria necessário pagar uma taxa de R$ 2.950 para a liberação das malas, e a vítima fez um depósito bancário nesse valor.

Logo depois, a suposta funcionária solicitou um novo pagamento no valor de R$ 9.680, alegando que a mala continha muito dinheiro. Depois disso, a idosa desconfiou que podia se tratar de um golpe e procurou a polícia. O caso será investigado.

*Informações/g1