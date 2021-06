Idosa perde joias e R$ 14 mil em golpe do bilhete premiado em Rio Preto 

Segundo o B.O., mulher teria prometido R$ 1 milhão à idosa; no caminho da agência bancária, suspeitas fugiram em carro com pertences da vítima.

Uma idosa de 69 anos perdeu joias e R$ 14 mil no golpe do bilhete premiado, em São José do Rio Preto/SP, na segunda-feira (28).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou à polícia que andava pelo bairro Santa Cruz quando foi abordada por duas mulheres. Uma delas disse que estava com um bilhete premiado, mas não conhecia a cidade. A outra, então, teria ligado a uma instituição financeira e confirmado o prêmio de mais de R$ 8 milhões.

Ainda segundo o B.O., em seguida, a dona do suposto bilhete disse que daria R$ 1 milhão à idosa e à outra mulher, caso entregassem uma garantia de valor.

A idosa contou que pegou R$ 14 mil em casa, além de um relógio, uma aliança e uma pulseira de ouro. Ela colocou todos os objetos em uma sacola com o celular.

Conforme o registro policial, as três mulheres seguiam para uma agência bancárias para o recebimento da quantia, mas, no caminho, as suspeitas pediram para a idosa comprar água. Quando a vítima voltou, elas não estavam mais no local.

A vítima disse à polícia que os objetos ficaram no carro e foram levados pelas suspeitas.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado.

*Com informações do g1