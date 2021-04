Idosa pede para participantes de festa pararem com barulho, é agredida com tijolada na cabeça e morre dias depois

Caso foi registrado no bairro Jardim Ipiranga, em Penápolis/SP, no último domingo (11). Vítima ficou internada durante oito dias, mas não resistiu e veio a óbito na manhã de segunda-feira (19).

Uma idosa de 80 anos morreu depois de ser agredida com uma tijolada na cabeça. O caso foi registrado no bairro Jardim Ipiranga, em Penápolis/SP, no último domingo (11). A vítima ficou internada durante oito dias, mas não resistiu e veio a óbito na manhã de segunda-feira (19).