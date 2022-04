Idosa morre em colisão entre carro e trator na Euclides da Cunha em Votuporanga 

Mãe e filha estavam no Renault/Duster com placas de Carneirinho/MG, quando o veículo colidiu contra o maquinário que realizava a roçagem da margem da pista. Caso será investigado.

Uma colisão envolvendo um veículo com placas de Carneirinho/MG e um trator que realizava a roçagem da margem da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), na saída 518 da rodovia, no perímetro urbano de Votuporanga/SP, na tarde desta quarta-feira (20.abr), resultou na morte de uma mulher de 67 anos e deixou outra vítima ferida.

De acordo com apurado pelo Diário, Veralice de Souza Neves Leão estava no banco do passageiro de um Renault/Duster, conduzido no sentido capital-interior, por sua filha de 38 anos, quando o carro, ainda por motivos a serem esclarecidos, colidiu violentamente contra o maquinário.

Com o impacto, ambos os veículos destruídos. A idosa não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, enquanto a sua filha ficou presa nas ferragens, sendo resgatada pelo Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com ferimentos leves e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada, assim como a Polícia Científica. O Caso será investigado.