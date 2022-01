Idosa morre e filho fica ferido após queda de elevador em casa de Araçatuba

Segundo o boletim de ocorrência, elevador caiu do primeiro andar para o térreo. Vítimas foram socorridas, mas Maria Peruzzo, de 89 anos, não resistiu aos ferimentos.

Uma idosa de 89 anos morreu e o filho dela ficou ferido depois que um elevador doméstico caiu no sábado (15), no bairro Jardim do Prado, em Araçatuba/SP.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, familiares das vítimas estavam na casa da mulher quando ouviram um barulho e constataram que o elevador havia caído do primeiro andar para o térreo.

Maria Peruzzo teve fratura nos membros inferiores, enquanto o filho dela apresentou lesões nos calcanhares e em uma das costelas.

Eles foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de Araçatuba, mas a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de domingo (16).