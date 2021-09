Idosa morre após ser agredida com pedrada na cabeça durante briga em Fernandópolis 

Segundo o boletim de ocorrência, Dirlei da Silva, de 60 anos, foi socorrida e encaminhada a hospital de Rio Preto com lesão no cérebro; ela passou por procedimentos cirúrgicos, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma idosa de 60 anos morreu na quarta-feira (22) depois de ser agredida com uma pedrada na cabeça, em Fernandópolis/SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Dirlei da Silva foi atingida foi ferida durante uma briga registrada no sábado (18).

Ela foi socorrida com uma lesão no cérebro e encaminhada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP em estado grave. Dirlei passou por procedimentos cirúrgicos, mas morreu na unidade hospitalar.

Um boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de homicídio e um suspeito foi indiciado.

*Informações/g1