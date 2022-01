Idosa morre após carro capotar na Rodovia Marechal Rondon em Guararapes 

Segundo a polícia, outras quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Causa do acidente não foi informada.

Uma mulher de 65 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na Rodovia Marechal Rondon, em Guararapes/SP, no último domingo (16).

De acordo com as informações da polícia, um carro com placas de Rio Claro/SP seguia sentido capital quando capotou.

Eva do Carmo Tavares foi resgatada e encaminhada ao hospital, mas ela não resistiu. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas, sendo uma com ferimentos graves e outras três ficaram levemente machucadas.

A causa do acidente não foi identificada e será apurada.

*Informações/g1