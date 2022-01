Idosa e filho são atacados por cão de estimação da raça pitbull; animal foi neutralizado a tiros por vizinho

Vítimas foram socorridas e levadas para unidade de saúde de Jales/SP.

Uma mulher de 61 anos e seu filho foram hospitalizados após serem atacados por um pitbull, cão de estimação da família, na noite de sexta-feira (21.jan), na Rua Embúias, em Jales/SP. Para salvá-los do ataque, um vizinho teve que matar o cachorro a tiros.

Segundo informações da Polícia Militar, o pitbull primeiro atacou o rapaz no quintal, mas ninguém soube explicar o que teria desencadeado a ação do animal. Ao ver o ataque feroz do cachorro, a mãe foi socorrer o filho, e conseguiu parar o ataque do animal, que saiu correndo pelo portão. No entanto, ele voltou e passou a atacá-la.

Os gritos de dor e desespero foram ouvidos pelos vizinhos da família que entraram na casa. Mesmo desferindo golpes com um pedaço de madeira no corpo do animal, o cão não cessava as mordidas contra as pernas da mulher. Somente após acertar a cabeça do cachorro com uma tábua de cortar alimentos, já na cozinha, os vizinhos conseguiram salvar a mulher.

Na sequência, o cão começou a atacar um dos vizinhos, mas ele, que é vigilante patrimonial estava armado, e diante da situação de risco iminente diz ter sido obrigado a disparar contra o cachorro. Ele efetuou três disparos que neutralizou o animal.

Mãe e filho foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde de mãe e filho. Os demais envolvidos receberam atendimento e passam bem. Caso é investigado pela Polícia Civil.