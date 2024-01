Idosa é agredida a pauladas em ponto de ônibus de Rio Preto 

Vítima de 66 anos foi socorrida e levada à UPA com ferimentos no abdômen e rosto; agressora fugiu.

Uma mulher de 66 anos foi agredida a pauladas em um ponto de ônibus no bairro Solo Sagrado, em São José do Rio Preto/SP, na tarde de quarta-feira (17.jan).

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 12h45 e encontraram a mulher caída, inconsciente e com sangramento no rosto.

A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, quando retomou a consciência, relatou que a agressora mora em frente a casa dela, e que no dia 6 de janeiro, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência contra a irmã.

Em seguida, explicou que estava aguardando o ônibus e carregava um pedaço de madeira para se defender, porque estava com medo. A agressora teria aparecido e as duas teriam iniciado uma discussão. A suspeita teria se aproveitado do momento para tirar o objeto das mãos da irmã, depois, ela iniciou as agressões. Após deixar a irmã inconsciente no chão, ela fugiu e não foi encontrada.

Ela foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte com ferimentos no rosto e abdômen. O caso foi registrado na Central de Flagrantes como lesão corporal. Não há informações sobre a motivação da briga.