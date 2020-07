Idosa de 107 anos está curada da Covid- 19

A aposentada, que reside em Cardoso, apresentou os primeiros sintomas da doença no último dia 5.

Uma idosa de 107 anos, moradora de Cardoso, está curada da Covid-19. Portadora de um enfisema pulmonar, Maria Rosaria recebeu alta na última segunda-feira, dia 20, depois de fazer todo o acompanhamento médico, dentro de sua residência.

A aposentada apresentou os primeiros sintomas da doença no último dia 5 e inspirou os cuidados da ESF (Estratégia de Saúde da Família) Deolisia Ferreira Borges.

De acordo com a equipe de Saúde, apesar do quadro preocupante em razão da idade avançada e da comorbidade já pré-existente, Maria Rosaria não precisou ser internada em nenhum momento do tratamento.

O atendimento precoce da paciente foi preponderante para sua recuperação. Ela começou a ser atendida logo no terceiro dia de infecção. (O Extra Net)