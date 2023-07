Idosa atropelada em Votuporanga é transferida para o HB; motorista fugiu  

Acidente foi registrado na Rua Dr. Antônio Corrêa, no bairro Boa Vista; estado de saúde é considerado estável. Caso é investigado.

A Polícia Civil trabalha para identificar o motorista de um carro que atropelou uma idosa de 69 anos e fugiu sem prestar socorro, na manhã desta quarta-feira (19.jul), na Rua Dr. Antônio Corrêa, no bairro Boa Vista, em Votuporanga/SP. A ajuda, porém, veio da própria neta da vítima, uma criança de 5 anos, que acompanhava a mulher e ligou para o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a ocorrência, ainda por motivos a serem esclarecidos, a vítima tentava atravessar a via, quando foi atingida pelo veículo que fugiu sem prestar nenhum tipo de socorro. A criança que estava com a avó, ligou para o resgate e na sequência recebeu ajuda de populares.

Já pelo local, os bombeiros socorreram a vítima até o pronto-socorro da Santa Casa, com diversos ferimentos; onde após avaliação, a equipe teria constatado fratura na clavícula e de duas costelas em decorrência da violência do impacto. No entanto, devido a gravidade das lesões a vítima foi socorrida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP. O estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia busca entender a dinâmica do atropelamento, e entre as frentes de atuação, busca imagens de câmeras de segurança para identificar o veículo e o condutor no momento do acidente.