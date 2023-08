Ídolo e protagonista: Lucas volta a disputar a Copa Sul-Americana 11 anos depois de levantar troféu 

Camisa 7 atuou em apenas quatro jogos nesta segunda passagem, mas já foi decisivo na Copa do Brasil; em 2012, ele foi o principal destaque do título do torneio internacional.

Onze anos depois, Lucas retorna ao torneio em que confirmou a idolatria do torcedor do São Paulo no início da década passada. Ainda nesta quinta-feira, o meia-atacante volta a defender o Tricolor em uma partida de Copa Sul-Americana. No caso, o duelo de ida das quartas de final contra a LDU, em Quito, no Equador.

As lembranças do camisa 7 em relação ao torneio são extremamente positivas. Em 2012, Lucas comandou a vitoriosa campanha do São Paulo, campeão com o então jovem jogador revelado em Cotia como protagonista do último título internacional do clube.

Lucas deixou o clube logo depois da polêmica final com o Tigre e fez um discurso emocionado em um Morumbi lotado. O jovem amadureceu, permaneceu uma década na Europa, atuando por Paris Saint-Germain, da França, e Tottenham, da Inglaterra, e retornou aos 31 anos para defender o Tricolor.

As lembranças são especiais e remetem ao início da carreira, hoje consolidada e em novo momento de alta com o torcedor.

Lucas jogou duas Sul-Americanas (2011 e 2012), atuando em 12 jogos, com seis vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. São três gols e quatro assistências no torneio no qual ele e o clube buscam o bicampeonato.

“A Sul-Americana é uma competição muito especial para mim. Foi minha despedida aqui no São Paulo na época, com título e o Morumbi lotado. Voltar a jogar por ela é especial. Temos a possibilidade real de lutar por esse título e vamos trabalhar forte para chegar à final”, declarou o jogador.

O São Paulo vai decidir a vaga à semifinal no Morumbi. Depois do confronto desta quinta-feira em Quito, as duas equipes voltam a se enfrentar no dia 31, às 19h.

Protagonismo do camisa 7

A idolatria adquirida pelo título da Sul-Americana de 2012 se comprova neste retorno ao Morumbi. Desde a volta, Lucas é tratado como referência e chega para encarar a LDU em alta com a camisa tricolor, mesmo com poucos jogos.

Lucas foi o protagonista da classificação do São Paulo à final da Copa do Brasil. Com uma atuação de gala para mais de 62 mil pessoas no Morumbi, o meia-atacante balançou as redes e comandou a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians.

Até agora, Lucas atuou em quatro partidas e anotou dois gols nesta segunda passagem. No total, o experiente jogador formado em Cotia tem 132 jogos, 35 gols e 25 assistências com a camisa tricolor.

*Com informações do ge