Ídolo de Votuporanguense, ex-atacante Fifi morre aos 83 anos

O ex-jogador defendeu as cores da Associação Atlética Votuporanguense durante a década de 1960, no time que deu origem ao Clube Atlético Votuporanguense.

Também marcou o nome no Guarani, onde é o décimo maior artilheiro do clube, com 86 gols, além de ter sido o primeiro jogador do Bugre convocado para a seleção brasileira, em 1954, na disputa do Campeonato Sul-Americano sub-19 em Caracas, na Venezuela – o Brasil foi vice-campeão do torneio.

Nascido em Campinas, Francisco Santana, o Fifi, foi revelado nas categorias de base do Guarani e também defendeu outros clubes brasileiros, entre eles XV de Piracicaba, Fluminense, Botafogo e Atlético-MG.

No Votuporanguense, o ex-atacante fez história e chegou a no antigo estádio após se aposentar e fixar residência em Votuporanga.

Além dos clubes mencionados, Fifi também teve passagem pelas categorias de base da seleção brasileira.

Veja a homenagem prestada pelo clube ao ídolo nas redes sociais:

“É com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento do nosso maior ídolo Fifi, de 83 anos, na manhã desta segunda-feira (2). Francisco Santana, foi atleta da antiga Associação Atlética Votuporanguense na década dos anos 60.