IBGE abre concurso para o Censo 2021; Votuporanga tem mais de 100 vagas

Remuneração das vagas temporárias vai até R$ 2,1 mil. Inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas até março pela internet.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reabriu o concurso com mais de 200 mil vagas temporárias em todo o país para a realização do Censo Demográfico 2021.

Em São José do Rio Preto, Araçatuba, Birigui, Catanduva, Votuporanga, Pereira Barreto e Santa Fé do Sul são mais de 1.097 oportunidades. No entanto, também há vagas disponíveis em outros municípios da região noroeste paulista.

Os editais foram publicados nesta quinta-feira (18), no Diário Oficial da União. São dois processos seletivos e há vagas distribuídas em todo o país, com salários de até R$ 2.100.

Veja aqui o edital do concurso do IBGE para recenseador

Veja aqui o edital do concurso do IBGE para agente censitário

Para a função de recenseador, a remuneração é por produção, de acordo com o número de domicílios visitados e questionários respondidos. Para Agente Censitário Supervisor (ACS) o salário é de R$ 2,1 mil e os contratados para a função de Agente Censitário Municipal (ACM) receberão R$ 1,7 mil.

As inscrições para as vagas de recenseador começam no dia 23 de fevereiro e vão até 19 de março, pelo link disponibilizado pelo Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 25,77.

Já para as vagas de Agente Censitário Municipal e Supervisor, as inscrições começam nesta sexta-feira (19) e vão até 15 de março por este outro link. A taxa de inscrição é de R$ 39,49.

Agente Censitário

São José do Rio Preto: 44

Araçatuba: 18

Birigui: 11

Catanduva: 11

Votuporanga: 9

Pereira Barreto: 4

Santa Fé do Sul: 5

Recenseador

São José do Rio Preto: 439

Araçatuba: 186

Birigui: 114

Catanduva: 110

Votuporanga: 91

Pereira Barreto: 24

Santa Fé do Sul: 31

*Com informações do g1