Hospital perde quase R$ 250 mil em golpe; verba era destinada ao combate à Covid-19

O Hospital Bezerra de Menezes, de São José do Rio Preto/SP, foi alvo de um golpe de quase R$ 250 mil, na quinta-feira (13). A verba foi encaminhada à instituição pelo Governo Federal para o enfrentamento da pandemia de coronavírus, segundo funcionários do hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, funcionários do hospital relataram à polícia que, por telefone, um suposto representante de uma agência bancária informou que valores foram transferidos de uma conta do hospital. Por isso, faria acesso remoto ao computador do local para atualizar o sistema bancário.

A funcionária do setor financeiro suspeitou do caso e entrou em contato com a agência bancária de São José do Rio Preto, que confirmou a atualização do sistema, mas orientou não fazer o acesso remoto.

O caso foi repassado a um funcionário do setor de tecnologia da informação (TI) do hospital, que informou à polícia que foi orientado pelo suspeito a entrar em um site e inserir um código. Em seguida, a tela do computador ficou azul, mas o suposto representante do banco afirmou que era normal.

Ainda segundo o B.O., o funcionário da TI notou que o cursor do computador se movimentou e questionou se o computador estava sendo acessado remotamente, mas o homem negou. Depois de um tempo, o suposto servidor do banco informou que a atualização foi concluída. Em seguida, os funcionários notaram o desfalque de R$ 248 mil e que o hospital foi alvo de um golpe.

Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela polícia.