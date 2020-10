Hospital em Rio Preto tem princípio de incêndio em painel elétrico

Bombeiros foram acionados, mas o princípio foi controlado pelos brigadistas do Hospital.

Um princípio de incêndio assustou funcionários e pacientes de um hospital particular de São José do Rio Preto/SP na manhã desta sexta-feira (23). Os bombeiros foram acionados, mas o princípio foi controlado pelos brigadistas do hospital.

De acordo com os bombeiros, o princípio de incêndio surgiu no quadro de energia, que fica ao lado do gerador. Um curto-circuito teria provocado as chamas.

Três viaturas dos bombeiros foram encaminhadas ao local, mas quando chegaram o fogo já havia sido controlado por funcionários do hospital.

Ninguém se feriu e o hospital não ficou sem energia. O local do fogo onde está localizado o quadro fica fora do hospital.

Em nota, o Instituto de Moléstias Cardiovasculares (IMC) e Hospital do Coração (HMC) informou que um superaquecimento em um painel elétrico causou o desligamento de parte da rede elétrica da instituição. Por motivo de segurança, foi feita a retirada dos pacientes que estavam próximos ao local.

A nota disse ainda que “o incidente foi rapidamente controlado, sem quaisquer danos aos pacientes e colaboradores”. Os bombeiros estiveram no local para averiguação, mas a brigada de incêndio da instituição já havia controlado o superaquecimento. O hospital disse que será aberta sindicância para apurar o caso.