Hospital de Rio Preto realiza primeiras cirurgias robóticas para implante de prótese de joelho

São operados dois pacientes com artrose no joelho, problema que atinge 60% dos idosos no Brasil; só no Estado de São Paulo estima-se que 3 milhões de idosos têm artrose, dos quais, 600 mil precisam de cirurgia.

O Austa Hospital, de Rio Preto, que integra a holding de serviços de saúde Hospital Care, é a primeira instituição de saúde da região noroeste do Estado de São Paulo a dispor do robô ROSA® Knee System, projetado para auxiliar os médicos a realizar com muito mais precisão e eficiência cirurgias de substituição total do joelho. Nesta sexta-feira (18.nov), a equipe do Austa Hospital realizou procedimentos em dois pacientes que têm artrose no joelho, o que compromete de forma importante a sua qualidade de vida.

Segundo o ortopedista Aldo Costa, do Austa Hospital, 60% dos idosos no Brasil têm artrose no joelho. Destes, 20% sentem dor e precisam de cirurgia para recuperar o bem-estar.

Estima-se então que, só no Estado de São Paulo, sejam 3 milhões de idosos com este problema na articulação, dos quais, 600 mil têm no procedimento cirúrgico a melhor alternativa de tratamento. “Este investimento do Austa Hospital é importantíssimo para nossa população, pois permite a nós, médicos, realizarmos um procedimento adequado a cada paciente, pois a anatomia de cada um de nós é individualizada, o que requer um ato cirúrgico específico para cada pessoa”, explica Dr. Aldo Costa.

O ROSA Knee proporciona estas condições ao cirurgião por ter sido projetado para ajudá-los a otimizarem a precisão e a eficiência do planejamento e execução de uma cirurgia de substituição total do joelho, auxiliando no posicionamento adequado do implante com a anatomia específica do paciente em mente.

O ortopedista Marcos Zanovelo Bueno, que também realizou os dois procedimentos, destaca a principal vantagem da cirurgia robótica em relação ao método convencional. “É a visão tridimensional e ampliada que nós cirurgiões temos dos ossos e tecidos, possibilitando maior precisão de movimentos e menor risco de complicações durante o ato cirúrgico. Esses fatores contribuem positivamente no resultado, diminuindo as chances de complicações no pós-operatório e o tempo de internação hospitalar”, salienta Dr. Zanovelo.

Tamanha precisão é obtida por ser o robô composto por uma plataforma robótica, com ferramentas de planejamento pré-operatório em três dimensões (3D) e que fornece ao cirurgião dados intraoperatórios em tempo real sobre tecidos moles e anatomia óssea, projetada para facilitar a precisão do corte ósseo e análise de amplitude de movimento. A tecnologia e seu uso são aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

“O sistema fornece uma análise contínua de dados para nos auxiliar na tomada de decisões complexas e permite que usemos a tecnologia de computador e software para posicionar instrumentos cirúrgicos, permitindo grande precisão durante os procedimentos”, explica Dr. Aldo.

O ROSA Knee apresenta o protocolo de imagem X-Atlas™ – que fornece imagens pré-operatórias baseadas em raios-X para criar um modelo 3D e plano da anatomia óssea do paciente – e mapeamento intraoperatório em tempo real da anatomia e movimento de um paciente, para ajudar os cirurgiões a personalizarem procedimentos e otimizarem a colocação do implante.

Precisão da cirurgia robótica oferece enormes benefícios ao paciente

O joelho é uma articulação cuja anatomia é bastante individualizada, portanto, a cirurgia para substituição total do joelho deve ser adequada a cada paciente, explica Dr. Aldo Costa. O sistema formado pelo robô e o computador analisa a anatomia do joelho, o seu eixo (varo ou valgo) e a rotação com extrema precisão, fornecendo os dados que permitem ao cirurgião implantar a prótese de forma mais perfeita possível.

Os benefícios são enormes. “O paciente operado com o auxílio do robô tem os movimentos do joelho mais adequados, melhor mobilidade, adquirida em menor tempo e são extremante reduzidas as chances de sentir dor”, destaca Dr. Aldo Costa.