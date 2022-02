Hospital de Base vacinará contra a covid moradores de Rio Preto e região

Imunização ocorre somente em adultos, de segunda a quinta-feira (7 a 10 de fevereiro).

O Hospital de Base (HB) de Rio Preto e seus colaboradores atuam em prol da saúde e bem estar de todos e, por isso, ao constatarem que 138 mil moradores de Rio Preto não receberam a segunda ou terceira dose da vacina contra o coronavírus, decidiram fazer grande mobilização e vacinarem a população da cidade e da região nesta próxima semana. Eles irão vacinar somente adultos, de segunda a quinta-feira (7 a 10/02), em diferentes locais da cidade e no ambulatório.

“Somos uma instituição referência em saúde em todo país e, com tal, nos sentimos no dever de cuidar de todos, principalmente, dos moradores da nossa região. Esta é uma parceria com a Prefeitura de Rio Preto que fornecerá as doses, inclusive, para aplicarmos também nos moradores da região. Todos precisam estar protegidos contra o coronavírus para estarem bem e não contaminar os outros”, afirmou Dra. Amália.

A cada dia, os profissionais do HB estarão em um local diferente, sempre das 10h30 às 12h30. Segunda-feira, será no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, terça-feira, na Comunidade Marte 3D, quarta-feira, no Projeto Novo Mundo e, quinta-feira, na Casa de Cirineu. Estas são comunidades já atendidas pelo projeto “Sopa Solidária”, da Funfarme.

No ambulatório do Hospital de Base, a vacinação será somente de pacientes que estejam sendo atendidos no local, seus acompanhantes e funcionários da fundação, de segunda a quinta-feira, das 7h às 15h30.