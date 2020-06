Hospital de Base tem conta hackeada e todas as fotos apagadas

A página do HB no instagram contava com cerca de 30.800 seguidores.

O Hospital de Base de Rio Preto informa que a sua conta no Instagram sofreu ataque de hacker, na manhã desta segunda-feira, 1º de junho. O hacker alterou o nome da conta para @mediasupportinstagram e excluiu todas as 1.042 publicações que o hospital havia postado desde a abertura da conta.

Imediatamente ao constatar a invasão hacker, o Hospital de Base de Rio Preto comunicou a polícia civil, denunciou ao Instagram e postou o fato nas suas redes sociais e nas do Hospital da Criança e Maternidade e do Hemocentro de Rio Preto.

O HB alerta para que as pessoas não respondam possíveis mensagens, pedidos de dinheiro ou doença enviadas por esta conta e denunciem o perfil ao Instagram.

A página do HB contava com cerca de 30.800 seguidores. O Hospital já abriu uma nova conta no Instagram: @hospitaldebaserp