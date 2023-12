Hospital de Base realiza cirurgia inédita para tratar câncer de próstata

Técnica preserva melhor o nervo do paciente, propicia menor disfunção, preserva a ejaculação, além de praticamente eliminar os sangramentos durante a cirurgia e ainda permite menor tempo de internação hospitalar.

Um dos principais agravantes para o câncer de próstata é a hiperplasia benigna da próstata, quando há um aumento importante do órgão. O novo procedimento cirúrgico minimamente invasivo realizado pelo Hospital de Base (HB), é o laser Holep (Enucleação Endoscópica Prostática com Holmium Laser), uma técnica que preserva melhor o nervo do paciente, propicia menor disfunção, preserva a ejaculação, além de praticamente eliminar os sangramentos durante a cirurgia e ainda permite menor tempo de internação hospitalar.

O Holep é considerado pela Sociedade Americana e Europeia de Urologia como o “padrão-ouro” de tratamento para próstatas de qualquer tamanho. Essa técnica apresenta melhores resultados quando comparada com o atual método utilizado de RTU (Ressecção transuretral de próstata) realizada por meio endoscópico, através da uretra, e a região interna do órgão é removida por meio da eletrocauterização. Atualmente o HB realiza cerca de 300 destes procedimentos convencionais anualmente.

“O primeiro procedimento feito com essa técnica inovadora no HB foi considerado um sucesso, com recuperação muito mais rápida do paciente, sem a necessidade de internação por dias. A Holep ainda não está disponível no SUS, mas a expertise e estrutura para realizarmos em maior escala nós já temos aqui em nossa instituição” afirmou o urologista Dr. José Carlos Mesquita.