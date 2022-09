Hospital de Amor Fernandópolis realiza carreata do ‘Outubro Rosa’ neste sábado

Evento será realizado no dia 1º de outubro, a partir das 8h30.

O mês de outubro é dedicado à prevenção contra o câncer de mama, num movimento internacional conhecido como “Outubro Rosa”. Como parte das ações, o Instituto de Prevenção do Hospital de Amor de Fernandópolis realizará, no próximo sábado (1º), uma carreata de conscientização.

A carreata terá início às 8h30 com a concentração dos participantes no estacionamento da unidade, localizada na Rua Dr. Antônio Milton Zambom, nº. 1510, bairro Terra Verde, ao lado da Fundação Educacional de Fernandópolis.

De lá, o cortejo parte do Hospital de Amor, passando pelas avenidas Augusto Cavalin e Expedicionários Brasileiros, até a rotatória da praça Dr. Fernando Jacob, retornando à unidade, onde será realizado o encerramento.

“Convidamos toda a população a participar desse momento de conscientização, em que levantamos a bandeira do cuidado e da prevenção contra o câncer de mama. Para participar é só vir à unidade, com seu carro, moto, bicicleta ou algum outro veículo”, ressaltou a enfermeira Tânia Lourenço, gerente administrativa da unidade.

OUTUBRO ROSA

O movimento conhecido como “Outubro Rosa”, é observado anualmente em diversos países e tem como objetivo chamar a atenção da sociedade, alertando as mulheres sobre a importância da prevenção, através da realização do exame de mamografia, para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O nome da campanha remete à cor do laço utilizado, que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades.

HOSPITAL DE AMOR

O Instituto de Prevenção do Hospital de Amor de Fernandópolis teve suas atividades iniciadas em 2012 e faz parte da rede de institutos de prevenção do Hospital de Amor, atual nome do Hospital de Câncer de Barretos. Com atendimento 100% gratuito e foco nas demandas de todas as cidades do noroeste paulista, a unidade é mantida, exclusivamente, pelo Hospital de Amor, com o apoio da comunidade que participa das campanhas, leilões e doações feitas diretamente ao hospital.