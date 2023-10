Hospital da Criança e Maternidade comemora 10 anos com exposição no Riopreto Shopping

Exposição segue aberta ao público até o próximo dia 31 de outubro.

Desde o nascimento do pequeno Felipe Huaixan Ribeiro, em 2013, mais de 48 mil partos foram realizados no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto ao longo dos últimos 10 anos – praticamente o suficiente para povoar as cidades de Monte Aprazível e Tanabi, que têm 23 mil e 25 mil habitantes, respectivamente.

Mas a história do HCM vai muito além deste número, afinal é “Uma década dedicada às crianças e mulheres de Rio Preto e região”, como conta a exposição que começou nesta segunda-feira (16), no Riopreto Shopping, e segue aberta ao público até o próximo dia 31 de outubro.

Além do primeiro “filho” do HCM, outras memórias e conquistas são contadas por meio de fotos e textos, em 10 totens que medem 2 metros de altura cada. A construção do prédio, em 2012, e a grande festa de inauguração, em 12 de outubro de 2013, são o ponto de partida da retrospectiva, marcada por fatos que, na época, foram noticiados pela imprensa local.

Com apenas um ano de vida, o HCM ganhou prêmio de “Melhor Maternidade do Estado de São Paulo.” Pouco tempo depois, inaugurou o Serviço de Oncologia e UTI Pediátrica (em 2015) e a Emergência Obstétrica e Ginecológica (2017), oferecendo tratamento de excelência às crianças e mamães da região.

Outro momento histórico que não podia ficar fora da mostra aconteceu em 2018, quando dois transplantes de coração foram realizados em menos de 24 horas, em dois bebês de 10 meses de vida, cada. O início do serviço de Transplante de Medula Óssea (TMO) em crianças, com a ampliação do Serviço de TMO, em 2020, também é destaque da exposição no Riopreto Shopping.

Em 2021, o HCM conquistou um selo internacional de qualidade. A excelência do serviço de cardiologia pediátrica realizado pela CardioPedBrasil®️ – Centro do Coração da Criança do HCM, rendeu o título de primeiro hospital da América Latina e o sexto do mundo a ter a certificação Children’s HeartLink Center of Excellence. Desde 2002, quando as cirurgias cardíacas pediátricas começaram a ser realizadas (ainda no Hospital de Base), mais de 6,4 mil crianças tiveram a chance de chegar à vida adulta. O número é equivalente à população de Nova Aliança.

A retrospectiva encerra com a história do pequeno Gael Torciano, que ouviu pela primeira vez quando estava com 1 ano e quatro meses, após realizar uma cirurgia de implante coclear, em setembro deste ano. No procedimento de implante coclear, um dispositivo eletrônico (eletrodo) é colocado dentro do ouvido, na cóclea, estimulando o nervo auditivo a levar sinais auditivos para o cérebro.

Mais do que contar a história de um hospital, a exposição “HCM: Uma década dedicada às crianças e mulheres de Rio Preto e região” conta a história da região noroeste de São Paulo, já que a instituição conta com 1,2 mil colaboradores para realizar, anualmente, mais de 70 mil atendimentos, mais de 40 mil atendimentos de emergência e mais de 200 mil exames laboratoriais, entre outros serviços.