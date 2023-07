Hospital Care vende Grupo Austa para Americas Health, holding brasileira, sediada em Goiás

A holding de serviços de saúde Hospital Care Caledônia S.A. informa que celebrou, em 02 de julho de 2023, contrato com a Americas Health (DF Empreendimentos Hospitalares e Participações Ltda), que se compromete a adquirir participação correspondente a 96,45% do capital social do Austa Participações S.A. Concluída a operação, a Americas Health, empresa fundada por médicos e sediada em Goiânia (GO), passará a ter o controle do Austa Hospital, Instituto de Moléstias Cardiovasculares – IMC, Austa Medicina Diagnóstica e Austa Clínicas, sediados em São José do Rio Preto.

A conclusão da operação está sujeita à obtenção das autorizações regulatórias necessárias e ao cumprimento de certas condições precedentes acordadas entre ambas as partes.

Para concretizar essa operação, a Hospital Care teve o cuidado em escolher uma empresa parceira, com condutas e valores em sinergia aos seus propósitos e missões, garantindo continuidade tranquila e estável ao Grupo Austa. A transição, conduzida por Hospital Care juntamente com Americas Health, será realizada de forma consciente e cuidadosa, garantindo a excelência clínica nos atendimentos e evitando qualquer impacto indesejável para a população local e para os médicos e demais funcionários.

A Americas Health é uma empresa de capital fechado, com presença em oito Estados e no Distrito Federal, e ingressa no interior paulista através da parceria com o Grupo Austa por reconhecer sua enorme relevância da saúde de São José do Rio Preto e desta no Estado de São Paulo.

Por ter sido fundada por médicos, em uma região com cultura muito similar a de Rio Preto, a Americas Health está alicerçada nos mesmos valores e princípios que norteiam a cultura organizacional e os profissionais do Grupo.

A Americas Health e seus sócios trazem consigo uma vasta experiência na prestação de serviços de saúde. Há mais de duas décadas, a companhia desenvolve a gestão de hospitais e serviços de radiologia, hemodiálise, UTIs e home care nas regiões centro-oeste, norte e nordeste. A empresa é reconhecida por sua atuação inovadora, sendo referência na digitalização e implementação de novas tecnologias na área da saúde, aspecto comprovado por diversos prêmios recebidos nesta área.

A Diretoria da Americas Health ressalta que a parceria que se inicia em São José do Rio Preto terá como princípio valorizar as origens e valores presentes no DNA que fizeram do Austa Hospital, IMC e demais unidades serem reconhecidos pela excelência na área da saúde do noroeste paulista.

A Hospital Care e a Americas Health têm plena certeza de que a soma das expertises de todas as empresas resultará no crescimento do grupo de saúde, reforçando cada vez mais sua condição de referência na área da saúde de São José do Rio Preto e região.