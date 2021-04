Hospitais da região sofrem com desabastecimento de medicamentos usados para intubar pacientes

A Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp) divulgou na tarde desta terça-feira (13) um alerta sobre o desabastecimento de medicamentos usados para intubar pacientes.

De acordo com a fundação, 160 hospitais responderam a um questionário e disseram que possuem anestésicos, sedativos e relaxantes musculares para apenas mais cinco dias, além de afirmarem que os antibióticos também começaram a ficar escassos.

Entre os hospitais que participaram do levantamento e responderam às perguntas estão as Santas Casas de São José do Rio Preto/SP, Votuporanga/SP e Fernandópolis/SP. Outras unidades admitiram estar operando com estoque baixo, mas preferiram não divulgar os nomes para não causar pânico nas famílias dos internados.

O provedor da Santa Casa de Rio Preto, Nadim Cury, disse que a situação é extremamente preocupante, porque os medicamentos estão acabando, mas não há disponibilidade no mercado.

A assessoria de imprensa da Santa Casa de Votuporanga informou que, além dos sedativos usados para intubar pacientes, enfrenta dificuldade para encontrar antimicrobianos e anticoagulantes.

Já a Santa Casa de Fernandópolis alegou que possui condições financeiras para adquirir os medicamentos, mas não está conseguindo encontrá-los à disposição.