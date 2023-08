Horta comunitária: Jezebel se reúne com deputado para dar andamento ao projeto 

Vereadora esteve na Alesp, em São Paulo, solicitando emenda parlamentar para implantação da iniciativa que visa reduzir a insegurança alimentar.

Na última semana, a vereadora Jezebel Silva (Podemos) esteve em audiência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para dar andamento ao projeto de implantação de hortas comunitárias em Votuporanga/SP.

Em reunião com o deputado estadual Eduardo Nóbrega (Podemos), a vereadora protocolou ofício solicitando apoio para que possa propor ao Governo do Estado uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil visando a implantação do projeto.

Para Jezebel, as hortas comunitárias reduzem a insegurança alimentar na medida que aumenta o acesso à comida – especialmente à alimentos frescos e ricos em nutrientes – entre a população mais afetada, pobres e vulneráveis, beneficiando especialmente as crianças, seja diretamente pelo auto provisão, seja graças à renda acrescida pela venda da produção.

Jezebel destacou ainda que “as hortas comunitárias podem trazer para a cidade a geração de renda para os produtores, criação de empregos urbanos, absorção de mão-de-obra migrante rural, adolescente, oportunidade de trabalho para mulheres, criação de segurança alimentar, trabalho para a terceira idade.

Durante a audiência com o deputado, Jezebel ressaltou que a implantação da Horta Comunitária e Educativa, pode-se criar diversos outros projetos de geração de renda em Votuporanga, como produção de verduras e legumes, para fornecimento “in natura” , verduras e legumes para pré-processamento simples, de legumes para conversas, planejamento de produção casada como restaurantes, de plantas ornamentais e flores, produção de mudas de espécies nativas para recuperação ambiental e arborização urbana, produção de conservas, como purê de tomate, picles, tomates secos.

“É do interesse do município, porém, é necessário o auxílio do Governo do Estado para a sua implantação”, destacou Jezebel.