Homicídios, roubos e estupros crescem em agosto em São Paulo

Dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública.

Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), divulgados hoje (24), mostram que a quantidade de homicídios no estado, em agosto, chegaram a 225 ocorrências, 5,6% a mais que o registrado no mesmo mês de 2020. O número de vítimas de homicídios também subiu, de 225 para 235, na mesma comparação, uma elevação de 4,4%. Com o resultado, a taxa de homicídios no estado nos últimos 12 meses (de setembro de 2020 a agosto de 2021) ficou em 6,35 ocorrências e 6,69 vítimas para cada grupo de 100 mil habitantes.

Já a quantidade de latrocínios, roubo seguido de morte, permaneceu estável: 14 casos, o mesmo número registrado em agosto de 2020.

Em agosto, o número de estupros aumentou 4,7% (de 953 para 998 casos na comparação anual) e a quantidade de boletins de extorsão mediante sequestro passou de zero para três.

Elevação em roubos e furtos

A quantidade de roubos em geral, em agosto, teve elevação de 24,5%: subiu de 15.544 ocorrências no oitavo mês de 2020 para 19.363 no mês passado. Na mesma comparação, os furtos em geral tiveram um salto: de 28.917 casos para 41.678, elevação de 44,1%.

*Informações/AgênciaBrasil