Homens são presos por aplicar golpes da ‘falsa cura’ em idosos perto de igrejas na região

Em seguida, os homens falavam que curariam a doença com rezas e oferendas, levavam as vítimas para lugares ermos e fugiam com diversos pertences.

“As pessoas têm medo de morrer, o que é normal a partir de certa idade, e acabavam acreditando”, explicou o delegado.

Ainda segundo André de Almeida, os homens começaram a ser investigados entre outubro e novembro do ano passado, quando as vítimas passaram a procurar a delegacia. Ao todo, quatro golpes foram aplicados em Novo Horizonte.

“Existem casos em outros municípios. Acreditamos que mais pessoas envolvidas. As diligências continuam”, disse.