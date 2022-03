Homens são presos com quase 800 tijolos de maconha em Andradina 

Droga foi encontrada no porta-malas de carros.

Dois homens foram presos com 796 tijolos de maconha na Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, em Andradina/SP, na manhã de domingo (20.mar). A apreensão foi feita durante a Operação Paz e Proteção da Polícia Militar Rodoviária.

Em um dos carros foram encontrados 320 tabletes de maconha no porta-malas e, no outro, 476 tijolos da droga. Ao todo, são 634 quilos do entorpecente.

Os dois foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Seccional de Andradina, onde permanecem à disposição da Justiça.

*Informações/g1