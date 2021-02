Homens são multados em R$ 10 mil por pescar com tarrafa no Rio São José

Com os pescadores foram apreendidos 90 quilos de peixes de diversas espécies; pescado foi doado para instituições assistenciais.

A Polícia Militar Ambiental multou dois homens em R$ 5 mil (cada), pela prática da pesca irregular após serem flagrados nas proximidades da corredeira, praticando ato de pesca predatória em local proibido com o uso de “tarrafa”. A ocorrência foi registrada na terça-feira (16), nas imediações do “Golfo”, no Rio São José dos Dourados, em Magda/SP.

De acordo com informações, os policiais ambientais realizavam patrulhamento, durante Operação Rodovia Mais Segura, quando foi realizada fiscalização de pesca desembarcada. Os indivíduos estavam próximos de uma corredeira, usando uma tarrafa, configurando infração ambiental.

Após à abordagem aos homens e, realizada vistoria no veículo utilizado por eles, foram localizados dentro do porta malas dois sacos contendo diversos peixes das espécies: Piau três pintas, Curimbas, Piauçu e Dourado, totalizando 90kg; assim como uma tarrafa que foi utilizada para a pesca predatória.

Diante das irregularidades, foram lavradas multas por pescar em local no qual a pesca seja proibida, no valor de R$ 5 mil para cada.

O pescado e a tarrafa foram apreendidos, e depositado na Sede do 2º Pelotão de Polícia Ambiental, em Votuporanga/SP, sendo o pescado doado posteriormente a instituições assistenciais do município.