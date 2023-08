Homens são multados em mais de R$ 60 mil após serem flagrados com armas, munições e carne 

Motorista de caminhonete abordada na Rodovia Washington Luís, em Rio Preto, era responsável pelas armas e foi preso; ele e outros dois passageiros também foram multados.

Três homens foram multados em quase R$ 64 mil ao serem flagrados com armas, munições, cachorros de caça e carne em uma caminhonete abordada na Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto/SP, na manhã deste domingo (13.ago).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a corporação abordou o veículo Ford/Ranger com os três suspeitos. Na carroceria, localizou dois cães, além de três caixas de isopor com quase 130 quilos de carne desossada.

Dentro da cabine os policiais também encontraram duas espingardas e munições embaixo de um dos bancos. Os policiais também verificaram os celulares dos suspeitos, encontraram vídeos de caça e confessaram a prática no Estado do Mato Grosso do Sul.

O motorista, apontado como responsável pelas armas, foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Os passageiros foram ouvidos e liberados, mas todos foram multados em R$ 64 mil cada.