Homens furtam milho e acabam presos em Fernandópolis

Flagrante ocorreu no último domingo (7), em uma propriedade rural as margens da estrada municipal que liga Fernandópolis à Meridiano/SP.

Estamos no período do milho verde, época que traz preocupação para produtores que têm as plantações às margens das rodovias e perímetros urbanos. No último domingo (7), policiais militares ambientais realizavam patrulhamento rural por Fernandópolis/SP, quando pela estrada municipal que liga o município à Meridiano/SP flagraram dois indivíduos furtando milho em uma propriedade.

De acordo com informações, os indivíduos foram presos em flagrante por tentativa de furto e apresentados no Plantão Policial, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.