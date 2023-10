Homenagem: Carlão Pignatari recebe medalha “Governador Pedro de Toledo” em SP

Solenidade de entrega da honraria ocorre na noite desta quarta-feira (4) na Câmara Municipal de São Paulo.

O deputado estadual Carlão Pignatari, ex-presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), recebe nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, às 19h, na Câmara Municipal de São Paulo, a medalha “Governador Pedro de Toledo”. A homenagem reconhece a atuação do parlamentar pela memória dos heróis da Revolução Constitucionalista de 1932.

Honraria

A medalha “Governador Pedro de Toledo” foi criada pelo governo paulista em 1972 e concedida por indicação da Sociedade Veteranos de 32, após análise do Conselho Estadual da Ordem do Ipiranga. Carlão Pignatari já recebeu outras medalhas, entre elas a Brigadeiro Tobias, da Polícia Militar; da Casa Militar; e do Mérito Judiciário Militar Paulista.