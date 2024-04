Homenagem: Câmara aprova denominação da Rua Leonice da Silva Roveda 

Por iniciativa do vereador suplente Carlim Despachante (Republicanos), e aprovada por unanimidade, a homenageada emprestará nome à via do bairro Jardim Residencial Riviera, em Votuporanga/SP.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou por unanimidade na 13ª sessão ordinária, da última segunda-feira (15.abr), um projeto de lei de autoria do vereador suplente Carlim Despachante (Republicanos), que denomina a Rua Leonice da Silva Roveda, à atual Rua Projetada 18, no bairro Parque Jardim Residencial Riviera.

Confira o histórico da homenageada

De acordo com o projeto: “Nasceu na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, no dia 14 de setembro de 1954, sendo filha de Orestes da Silva e de Armelinda Chiquetto da Silva, casada com o Senhor Antônio Roveda por 45 anos, exerceu a profissão de Gerente Financeira, num Depósito de Materiais para construção chamado Lusitano na cidade de Campinas – SP, também trabalhou na instituição Banco Bradesco por 7 anos, nessa vida laboral, nesse período, concebeu as filhas Kelly Cristina Roveda Hebeler e Vanessa Carolina Roveda Constatino, retornando para a cidade de Votuporanga – SP no ano de 1985, abrindo um comércio de confecções denominado como Nice Tecidos, vindo fechar esse ciclo de trabalho e se aposentar.

Muito religiosa, frequentou a Igreja Presbiteriana de Votuporanga – SP, sempre trabalhando em prol ao próximo, fazendo visitas as comunidades carentes, com um trabalho social, nutricional com famílias carentes, participava de trabalhos voluntários na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, levando uma palavra de apoio e religiosa para aqueles que estavam em convalescia e aos familiares que perdiam seus entes queridos.

Em 1988, também desenvolvia um trabalho no Centro Espírita Maria de Nazaré com crianças, com apoio na estrutura familiar e educacional. Foi uma grande mãe, amiga, e uma esposa honrosa, sendo que, faleceu aos 66 anos, devido às complicações do miocárdio, no dia 24 de setembro de 2020. Pela sua relevante contribuição para o Município, entendemos que o nome dessa saudosa munícipe seja perpetuado com a denominação de uma via pública em nossa cidade, preservando assim a sua memória para as presentes e futuras gerações”.