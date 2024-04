Homenagem: Câmara aprova denominação da Rua Creusa Donizete Simões Balduíno 

Por iniciativa do vereador Professor Djalma (PP) foi aprovada por unanimidade e denominará via do bairro Parque Vida Nova Votuporanga III.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou durante a 13ª sessão ordinária, na segunda-feira (13.abr), por unanimidade, o projeto de lei de autoria do vereador Professor Djalma (PP) que passa a denominar Rua Creusa Donizete Simões Balduíno, a atual Rua Projetada 02, localizada no Parque Vida Nova Votuporanga III.

A votação e aprovação do projeto foram acompanhadas de perto por amigos e familiares presentes nas galerias do Palácio 8 de Agosto: “Tia Creuza, como era conhecida, foi uma mãe amorosa, esposa dedicada e amiga leal. Seu sorriso caloroso e seu coração generoso iluminaram as vidas daqueles que a cercavam. Seu legado de bondade e compaixão ecoará eternamente nas memórias daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-la. Faleceu aos com 57 anos, no dia 14 de outubro de 2020, sendo mais uma vítima da Covid-19. Pela sua relevante contribuição para o Município, entendemos que o nome dessa saudosa munícipe seja perpetuado com a denominação de uma via pública em nossa cidade, preservando assim a sua memória para as presentes e futuras gerações”, destacou a justificativa do texto.

Confira o histórico da homenageada

De acordo com o projeto, “Sra. Creuza Donizete Simão Balduíno, mais conhecida como Tia Creusa nasceu em Neves Paulista/SP, no dia 23 de junho de 1963. Filha de José Benedito Simão e de Helena Sandrin Simão. Mudou-se para Votuporanga em 15/12/97 com seus familiares. Foi casada com Juraci Balduíno, e tiveram 3 filhas: Erica Cristina Balduíno do Nascimento casada com André Luiz do Nascimento, netos Gabriella Balduíno Brás e João André Balduíno do Nascimento e bisneto Henrique Bras da Silva; Kelen Fabiana Balduíno casada com Igor Washington de Souza, tendo os netos Felipe Balduíno de Souza e Júlia Balduíno de Souza; e por último Eliara Jane Balduíno, que casou -se com Fabrício Aparecido Bizuti, netos Fabrício Gabriel Balduíno Bizuti e Lorenzo Balduíno Bizuti.”

“A sua filha mais nova Eliara serviu esta Casa de Leis, como estagiária na recepção, no período de novembro de 2005 à agosto de 2008. Tia Creuza possuía um vasto círculo de amizades, era atenciosa e sempre disposta a auxiliar o próximo. Sempre demonstrou grande devoção religiosa, frequentando no princípio, a igreja católica, na paróquia Santa Joana, onde se dedicava entre outras coisas, ao apoio ao grupo Vicentinos por meio da distribuição de cestas básicas e ajuda às pessoas mais necessitadas. Mais tarde, convidada a conhecer o contexto evangélico, foi muito bem acolhida na Igreja Avivamento Eterno, onde foi recebida calorosamente pelo Pastor Presidente Júlio César Santos – pastor Juninho e por seus membros, o que motivou a sua permanência. Gradualmente passou a se envolver com os diferentes grupos da igreja, fixando no Círculo de Oração e Ministério de Música Louvor Eterno. Como marco histórico, especialmente pela sua sensibilidade e expertise em lidar com questões ligadas ao amor ao próximo e apoio aos menos favorecidos, pôde contribuir na organização da Assistência Social da Igreja Avivamento Eterno. Nesse papel, coordenou a distribuição de cestas básicas e ajuda aos mais carentes, não somente os membros da igreja, mas também das pessoas da comunidade em seu entorno”, destaca o texto aprovado.