Homenagem: Câmara aprova denominação da Estrada Municipal ‘Fidelarma Nunes Commar’ 

Por iniciativa do vereador Jura (PSB), e aprovada por unanimidade, a homenageada emprestará nome à via rural de Votuporanga/SP.

A 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (14.mai), foi marcada por pronunciamentos, votação de projetos e homenagens que lembraram a vida de personalidades que se destacaram na história do município. Entre esses nomes, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do vereador Jura (PSB) que passa a denominar à Estrada Municipal ‘Fidelarma Nunes Commar’.

A votação foi acompanhada com emoção por familiares, amigos e funcionários da tradicional família Commar, presentes nas galerias do Plenário Dr. Octávio Viscardi.

Confira o histórico da homenageada

No projeto votado consta um breve histórico da homenageada: “Fidelarma Nunes Gonsalvez, registrada em Jaboticabal, nascida em Monte Alto, na data errônea de 7 de dezembro de 1944. Filha de Gabriel Nunes e Angelina Pelarin, o qual comemorava seu aniversário em 7 de novembro data própria do nascimento. Mudou se para Votuporanga muito jovem com seus pais, trabalhou desde seus 14 anos no escritório de contabilidade do Sr. Joaquim na Rua Amazonas ao qual permaneceu até dias anteriores de seu casamento com Edino Commar, acostumada desde muito cedo a trabalhar, começou a se dedicar junto ao companheiro no trabalho rural. Assim dirigia trator, caminhão, levava funcionários de Votuporanga para colheita nas propriedades de café. Mas muito feminina não deixava para traz a beleza de ser mulher, que aos sábados se dedicava ao cabelo onde cortava, colocava bobes e tudo para o baile nos terreirões da época.

Tiveram três filhos: Caiubi, Ubirajara e Irai e 8 netos: Gabriel Gustavo e Olivio; Iara Iasmim, Edino, Angelina e Felipe Heron. Assim foi construindo sua família, e paralelamente seus trabalhos voluntários que o faziam com muita alegria, que era vista em suas eternas gargalhadas. Às quintas feiras, realizava um café da tarde com o Lar São Vicente de Paula, em alguns domingos realizava almoços beneficentes na Casa da Criança, participava ativamente na Paroquia Nossa Senhora Aparecida, onde ministrava cursos para noivos, reuniões de casais e a Ave Maria no rádio.

Também fazia parte do Lions Clube e as quintas feiras do grupo de senhoras de Maria. O seu legado como mulher e votuporanguense foi de trabalho, voluntária nas causas sociais e humanas, honra e transmitia muita força, determinação e alegria mesmo em dias difíceis, dizia sempre “a mulher não passa sua forca pelos braços, mas na leveza que carrega em seu coração.”

Passou por enfermidades como o câncer, mas que sua fé e determinação a curou, faleceu no dia 6 de setembro de 2008 vítima de um acidente inesperado, que deixou a família e muitos que a conhecia em profunda tristeza, mas que através de sua passagem conosco muito contribuiu para nossa evolução como ser humano. Assim jamais será esquecida, pois, aqui passou e deixou marcas que não se apagam com os tempos, que é o Deus vivo do ser”, destaca o projeto aprovado.